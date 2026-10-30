Industrie helpt Nederlandse economie verder vooruit

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse economie is afgelopen maanden onverwacht hard doorgegroeid. Vooral de industrie deed het goed met de productie en uitvoer van met name machines naar het buitenland. De industrie was goed voor de helft van de totale economische groei van 0,6 procent in het derde kwartaal vergeleken met drie maanden eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een eerste berekening.

Het CBS stelde de groei van het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal vrijdag bij naar 0,7 procent, van een eerder gemelde 0,6 procent. Dat betekent de grootste toename in twee jaar.

Vergeleken met een jaar eerder kwam het bbp in het derde kwartaal 2,1 procent hoger uit. Dat is de grootste stijging sinds eind 2022.

Spanningen

"Het vorige kwartaal was al verrassend goed en nu opnieuw", reageert CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. "Begin dit jaar was de raming nog dat de groei voor dit hele jaar onder de 1 procent zou uitkomen, maar inmiddels zitten we op een gemiddeld groeitempo van 1,7 procent. Zelfs als de groei in dit laatste kwartaal zou stilvallen, zou de groei nog ruim boven de 1 procent uitkomen. Dat zegt dat de verwachtingen door de geopolitieke onzekerheid veel te somber waren."

De wereldwijde spanningen hebben tot dusver weinig impact op de Nederlandse economie. "De Verenigde Staten slingeren nog met tarieven en ook in het Midden-Oosten blijft het onrustig, maar de vraag in de Nederlandse industrie blijft groot en daar hebben de spanningen weinig aan veranderd. Een groot deel van de export gaat dan ook naar de rest van de Europese Unie en daar zijn die spanningen niet", aldus Van Mulligen.

Brandstofprijzen

De snel gestegen brandstofprijzen door de Iranoorlog maken huishoudens ook nog niet voorzichtiger. Van Mulligen: "Ze hebben weer meer uitgegeven. Aan buitenlandse vakanties, kleding, voedingsmiddelen en elektrische auto's. Dat geld is er ook, want de koopkracht zat al in de lift. En de inflatie is nu hoog, maar de inkomens stijgen harder." De consumptie door huishoudens steeg met 0,4 procent, even hard als de overheidsuitgaven. De uitvoer nam met 0,5 procent toe.

De vrees was afgelopen zomer ook dat de economie weleens zou kunnen stilvallen door de hitte en droogte. Volgens Van Mulligen was er in de binnenvaart wel een duidelijke impact van de lage rivierstanden, maar hebben het spoor en de weg dat vrachtverkeer goed kunnen opvangen.