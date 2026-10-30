Maike Boerdam vanaf volgend jaar te zien in 40-45, de Musical

Maike Boerdam versterkt vanaf volgend jaar de cast van 40-45, de Musical. De actrice gaat de rol van moeder Anna Zegers spelen, maakte producent Studio 100 bekend. Ook is duidelijk dat de musical in de Midden Nederland Hallen in Barneveld tot eind februari te zien blijft.

De rol van Anna Zegers wordt momenteel nog gespeeld door Renée Fokker en Susan Visser. Zij blijven in ieder geval de komende tijd nog in die rol te zien. Boerdam voegt zich bij een cast die bestaat uit onder anderen René van Kooten, Esmée Dekker en Joep Paddenburg.

Het verhaal van 40-45, de Musical gaat over twee broers die in de Tweede Wereldoorlog verschillende kanten kiezen en tegenover elkaar komen te staan. Sinds het begin in 2024 zijn er meer dan 750.000 tickets verkocht.