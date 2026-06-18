Industrie in Nederland verwacht minder te investeren in 2026

DEN HAAG (ANP) - Industriële producenten verwachten in 2026 ongeveer 3 procent minder te investeren in gebouwen, machines, vervoermiddelen en computers dan in 2025. Dat blijkt uit een enquête van het CBS onder bedrijven. Investeringen zijn een belangrijke pijler voor economische groei.

De (basis)metaalproductenindustrie verwacht in 2026 19 procent minder te investeren dan in 2025. Dat komt mede doordat er in 2025 al grote investeringen in de sector werden gedaan. Producenten van hout en ondernemers in de elektronische en machine-industrie verwachten ongeveer 10 procent minder te investeren.

De meubelindustrie gaat daarentegen naar verwachting meer investeren. In 2026 zou dat tot 33 procent meer kunnen zijn. Ook ondernemers uit raffinaderijen en de chemische industrie en bouwmaterialen verwachten meer te gaan investeren.