Naruhito haalt poedel Mambo en voetbalduel aan bij staatsbanket

Keizer Naruhito heeft ervan genoten dat hij zondag samen met koning Willem-Alexander en koningin Máxima naar de voetbalwedstrijd tussen Nederland en Japan heeft kunnen kijken. Dat zei hij woensdagavond tijdens het staatsbanket in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. De keizer sprak ook over de aanwezigheid van Mambo, die hij "de geliefde kleine poedel" van het koningspaar noemde.

Het witte hondje, dat zondag al te zien was op een foto van het koningspaar en het keizerspaar, was ook naar Kasteel Het Oude Loo meegekomen toen het gezelschap daar de wedstrijd bekeek, die in een gelijkspel eindigde. Naruhito was naar eigen zeggen opgelucht door "de vreedzame afloop" van de avond, wat leidde tot gelach van de aanwezigen. "Ik ben ervan overtuigd dat de wedstrijd een kans was om de mensen van onze twee landen te inspireren en hen nog dichter bij elkaar te brengen", zei hij.

Naruhito en zijn vrouw Masako verbleven in 2006 ook al eens op het kasteel in Apeldoorn, waar hij in zijn toespraak aan refereerde. "We prijzen ons zeer gelukkig dat we zo enorm konden genieten van onze zomervakantie op Het Oude Loo. Masako en ik zijn dan ook oprecht verheugd en dankbaar dat we ook deze keer weer een paar dagen mochten doorbrengen op het geliefde Het Oude Loo." Ook was de keizer blij verrast om er dezelfde stafleden aan te treffen die destijds ook voor hen zorgden. Máxima, die naast Naruhito zat, lachte even naar de lakei achter haar toen de keizer de woorden uitsprak.

Zeiltocht

Naruhito nam in zijn toespraak uitvoerig de tijd om herinneringen op te halen aan de bezoeken die hij eerder aan Nederland bracht. "Mijn eerste bezoek aan uw land was in 1984. Hoewel het een privébezoek was, heb ik goede herinneringen aan de hartelijke ontvangst op de luchthaven door Zijne Majesteit koning Willem-Alexander, die destijds een tienerkroonprins was, en aan het zeilen op het IJsselmeer aan boord van het privéjacht van koningin Beatrix", zei hij, doelend op De Groene Draeck.

Tijdens het staatsbanket schoof ook prinses Beatrix aan, die samen met de koning en koningin meermaals werd bedankt door de Japanse keizer. Hij bedankte hen "en de vele anderen die zich met toewijding hebben ingezet voor het opbouwen van vriendschap tussen onze twee landen". Na de toespraak bracht Naruhito een toost uit, waarna het Nederlandse volkslied werd gespeeld. De keizer is deze week in Nederland vanwege het staatsbezoek, dat nog tot en met vrijdag duurt.