PARIJS/MADRID (ANP/BLOOMBERG) - De inflatie in Frankrijk en Spanje, twee van de grootste economieën van de eurozone, is in november sterker afgekoeld dan verwacht. De daling werd vooral veroorzaakt door een kleinere stijging van de energieprijzen deze maand. De meevallende inflatiecijfers bieden enige verlichting voor de Europese Centrale Bank (ECB), die in december besluit of de rente in het eurogebied verder omhoog moet om de inflatie te bestrijden.

In Frankrijk stegen de consumentenprijzen deze maand met 3,2 procent, na een stijging van 3,7 procent in oktober. De stijging van de kosten van het levensonderhoud viel daarmee lager uit dan verwacht. Economen hadden gerekend op een inflatie van 3,6 procent. In Spanje koelde de inflatie af tot 4,1 procent, van 4,9 procent in oktober. Dat was aanzienlijk lager dan de 4,7 procent die economen hadden voorzien.

Volgende week dinsdag worden de voorlopige inflatiecijfers over november van Nederland en de hele eurozone bekendgemaakt.