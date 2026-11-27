BURGUM (ANP) - Er komt vrijdag geen tweede marathon op natuurijs, meldt schaatsbond KNSB. Geen van de ijsclubs is het gelukt om de vereiste 3 centimeter te halen. IJsclub Burgum leek de beste papieren te hebben, maar ook de ijslaag in het Friese dorp is nog te dun.

De eerste marathon op natuurijs vond donderdagavond plaats in Winterswijk. Voor het derde jaar op rij was de Winterswijkse IJsvereniging erin geslaagd als eerste een ijsvloer gereed te hebben.

"Burgum heeft ons laten weten dat het ijs daar nog niet dik genoeg is. We hebben er daarom dan ook geen metingen verricht", vertelt Geert-Jan Muskens, natuurijscoördinator van de KNSB. "In vergelijking met Winterswijk heeft Burgum een nacht minder vorst gehad. De baan gaat nu open voor publiek, dus de kans dat het ijs nadien nog in goede staat verkeert, is klein", weet Muskens.

"Vooralsnog blijft het dus bij de marathon van donderdagavond, zeker gezien de weersverwachting van de komende dagen. Maar helemaal zeker weten doe je het nooit. Het is al heel mooi dat de eerste natuurijsmarathon zo vroeg kon plaatsvinden".