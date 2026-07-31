Inflatie stijgt tot 3,1 procent in juli door hogere energieprijs

DEN HAAG (ANP) - Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1 procent duurder geworden dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een snelle raming. De inflatie is daarmee weer gestegen na de stevige daling in juni tot 2,9 procent.

Door de oorlog in het Midden-Oosten, die eind februari begon, liepen de olie- en gasprijzen in de eerste maanden van het conflict hard op. De inflatie steeg daardoor in mei tot 3,5 procent, mede door hogere vliegticketprijzen door hogere brandstofkosten. In februari, voor het conflict, bedroeg de inflatie nog 2,4 procent. In juni daalde de inflatie door een minder sterke prijsstijging van energie en motorbrandstoffen.

In juli stegen de prijzen van energie en motorbrandstoffen met 9,7 procent, na een stijging van 6 procent in juni. De prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak bleven opnieuw onveranderd. De prijzen in de dienstensector stegen met 4,1 procent, na een toename van eveneens 4,1 procent een maand eerder. Industriële goederen werden 0,8 procent duurder, na een stijging van 0,7 procent in juni.