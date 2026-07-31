Meghann Fahy speelt hoofdrol in nieuwe HBO-serie

Meghann Fahy gaat de hoofdrol spelen in de nieuwe HBO-miniserie The Trial of Louise Woodward. Dat meldt onder meer het Amerikaanse vakblad Deadline. De vijfdelige dramaserie is gebaseerd op de geruchtmakende rechtszaak rond de Britse au pair Louise Woodward.

De serie is geschreven door Sarah Treem, bekend van onder meer The Affair. De twee werkten eerder samen aan de Netflix-serie The Perfect Couple uit 2024. Ook is de 36-jarige Fahy betrokken als uitvoerend producent. De serie verschijnt naar verwachting in 2027.

Fahy, onder meer bekend van The White Lotus en Sirens, vertolkt de rol van Woodward. De Britse vrouw werd in 1997 veroordeeld voor de dood van de acht maanden oude Matthew Eappen, op wie zij paste in de Amerikaanse staat Massachusetts. De zaak kreeg wereldwijd veel media-aandacht.