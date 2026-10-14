WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De inflatie in de Verenigde Staten heeft de afgelopen maand de grootste groei in vijf maanden doorgemaakt door de flink gestegen brandstofprijzen. Daardoor blijven de budgetten van Amerikaanse huishoudens onder druk staan, in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in november.

Volgens cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid stegen de consumentenprijzen in september met 0,6 procent vergeleken met de maand daarvoor. Ten opzichte van een jaar eerder gaat het om een toename van 3,7 procent. Volgens kenners gepeild door persbureau Bloomberg was dat iets hoger dan verwacht. De kerninflatie, exclusief voedsel en energie, viel vorige maand 0,3 procent hoger uit dan in augustus.

De cijfers wijzen erop dat de Amerikaanse economie en vooral de prijsstijgingen die het inkomen uithollen, voor kiezers een belangrijk thema zullen blijven in de laatste fase van de campagnes voor de tussentijdse verkiezingen.