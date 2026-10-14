ZWOLLE (ANP) - Het hof gaat op verzoek van de verdediging drie getuigen horen in het hoger beroep van voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd. Dat heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden beslist. Of een vierde getuige wordt gehoord hangt af van nadere informatie, aldus het hof. Op eigen initiatief van het hof zal ook autohandelaar Theo E. worden gehoord in de zaak. Verder moet het Openbaar Ministerie binnen drie maanden een aantal stukken aan het dossier toevoegen.

Tijdens een regiezitting in september zei de verdediging van Van Eerd dat het dossier onvolledig is. Volgens advocaat Daan Doorenbos zou 40 procent van het dossier niet verstrekt of in beeld geweest zijn. Het hof heeft het OM nu opgedragen om een duidelijkere inhoudsopgave te geven van het dossier, licht een woordvoerster van het hof toe. "Dan pas kunnen partijen kijken wat ze wel en niet hebben, en wat ze eventueel nog missen."

Wanneer de behandeling van de zaak verdergaat is nog niet bekend.