Intel en Amazon hard onderuit op Wall Street na cijfers

NEW YORK (ANP) - Intel en Amazon gingen vrijdag hard onderuit op de beurzen in New York na tegenvallende kwartaalberichten. Chipproducent Intel, een belangrijke klant van de chipmachines van ASML, raakte ruim een kwart aan beurswaarde kwijt. Het bedrijf kampt met een vertraging in de markt voor pc's en gaf een zwakke verwachting af voor het huidige kwartaal. Intel waarschuwde ook dat het dit jaar meer geld zal uitgeven dan er binnenkomt.

Amazon zakte 4 procent. Het tech- en webwinkelconcern boekte in het derde kwartaal minder omzet en winst dan verwacht. Ook gaf Amazon aan dat de kapitaalinvesteringen volgend jaar verder zullen stijgen, bovenop de toch al hoge uitgaven van 220 miljard dollar dit jaar. Daarnaast rapporteerde het bedrijf voor het tweede kwartaal op rij een negatieve vrije kasstroom, die bovendien aanzienlijk groter was dan in de voorgaande periode. Een negatieve kasstroom geeft aan dat er meer geld uitgaat dan binnenkomt.

Techgraadmeter Nasdaq noteerde kort na opening van de markt 2,4 procent lager op 25.547 punten, mede door de verliezen van Intel en Amazon.