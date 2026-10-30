Vaticaan bevestigt stem paus Leo voor Amerikaanse midterms

VATICAANSTAD (ANP) - Paus Leo heeft gestemd in de Amerikaanse midtermverkiezingen, bevestigt het Vaticaan. Eerder op vrijdag brachten Amerikaanse media naar buiten dat de paus een stembiljet had aangevraagd. Leo is de eerste Amerikaanse paus, en daarmee is het ook de eerste keer dat een paus stemt voor een verkiezing in de VS.

Leo, wiens echte naam Robert Francis Prevost is, komt uit Chicago en heeft bijna twintig jaar in Peru gewoond. Hij heeft zowel de Amerikaanse als de Peruaanse nationaliteit. Volgens het Vaticaan is de paus van mening dat burgers "het recht en de plicht hebben om deel te nemen aan democratische processen".

De midtermverkiezingen zijn komende dinsdag. Daarmee wordt onder meer de controle over het Huis van Afgevaardigden en de Senaat bepaald. Paus Leo heeft zich in het verleden meermaals kritisch uitgelaten over president Donald Trump. Zoals over de oorlog in Iran en het harde immigratiebeleid.