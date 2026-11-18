AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is met een aanzienlijk verlies gesloten, na eerder op de dag nog op winst te hebben gestaan. Techinvesteerder Prosus verloor aan waarde en trok de AEX omlaag na tegenvallende kwartaalcijfers van het Chinese concern Tencent, waarin het bedrijf een groot belang heeft.

De AEX eindigde 1 procent lager op 1098,73 punten. Prosus eindigde onderaan met een verlies van 5 procent na de kwartaalupdate van Tencent. Dat techbedrijf zag de winst dalen door de grote uitgaven aan AI. Tegelijkertijd viel de omzetgroei tegen en waarschuwde het bedrijf dat mogelijke nieuwe Amerikaanse beperkingen de ontwikkeling van AI-modellen zouden kunnen vertragen.

De MidKap zakte 0,1 procent tot 1098,80 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen gingen tot zo'n 1,2 procent omlaag, na aanzienlijke koersverliezen in New York een dag eerder.

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