DEN HAAG (ANP) - De 34-jarige Maxime A., die ervan verdacht wordt haar partner te hebben vergiftigd, wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC). Dat bleek woensdag op een nieuwe inleidende zitting in de rechtbank in Den Haag.

De vrouw werd op 28 mei aangehouden. Zij heeft in een politieverhoor bekend dat ze de 44-jarige man op 26 april in hun woning in Scheveningen middelen heeft toegediend die mogelijk tot zijn dood hebben geleid. Justitie verdenkt haar van moord. Of de middelen, waaronder fentanyl, GHB en oxycodon, in zijn water en sinaasappelsap ook echt tot zijn dood hebben geleid, staat nog niet definitief vast. De moeder van A. zou een van de middelen hebben verstrekt. Het OM beslist op een later moment of zij wordt vervolgd.

A. heeft eerder verklaard dat ze doodsbang was voor de man. Volgens haar was er sprake van "intieme terreur" en een "femicidale relatie". Het Openbaar Ministerie herhaalde op de zitting dat hiervoor nog geen "objectieve bevestiging" is gevonden. In mei 2025 meldde A. zich bij de politie. Zij was heel bang voor de gevolgen als zij haar partner zou verlaten. Zij heeft hierover contact gehouden met zowel politie als hulpverlening.

Rapport

De verwachting is dat het rapport van de deskundigen van het PBC pas op zijn vroegst in het voorjaar of de zomer klaar zal zijn. De verdachte heeft aangegeven mee te willen werken aan het onderzoek.

De volgende inleidende zitting is op 10 februari 2027. De verdachte blijft tot die tijd in de cel.