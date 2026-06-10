BASRA (ANP/BLOOMBERG) - Irak versnelt de olieverladingen in zijn belangrijkste haven en voert de export vanuit de Perzische Golf op. Dat blijkt volgens persbureau Bloomberg uit tankergegevens. Het is een nieuw teken dat grote landen van het oliekartel OPEC in het Midden-Oosten meer vaten door de Straat van Hormuz vervoeren.

Uit de gegevens die Bloomberg heeft verzameld komt naar voren dat ongeveer 7 miljoen vaten Iraakse olie deze maand tot nu toe de belangrijke zeestraat hebben verlaten of in de haven van de stad Basra worden geladen. Dat komt nu al overeen met de totale hoeveelheid ruwe olie die in april en mei werd geladen en verscheept.

Sinds het begin van de Iranoorlog eind februari heeft Iran de Straat van Hormuz vrijwel afgesloten voor olietankers en andere schepen. Dat zorgde ervoor dat de olie-export uit het Midden-Oosten flink is teruggelopen. Alleen Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten konden aanzienlijke hoeveelheden vervoeren dankzij pijpleidingen.