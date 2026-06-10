Honderden nemen afscheid van Margriet Hermans

Honderden mensen hebben woensdag de uitvaart van de Vlaamse zangeres, tv-persoonlijkheid en oud-politica Margriet Hermans bijgewoond. De afscheidsplechtigheid vond plaats in de Landloperskapel van Merksplas-Kolonie.

Hermans overleed vorige week op 72-jarige leeftijd. Zij leed aan een zeldzame vorm van kanker en koos voor euthanasie. Volgens Belga was in de kapel plaats voor zeshonderd mensen. Buiten stonden er grote schermen waar fans de uitvaart op konden volgen.

Tijdens de dienst spraken onder anderen Luc Appermont, Micha Marah en dochter Celien. Volgens aanwezige media volgde op meerdere toespraken een staande ovatie.

Bij de uitvaart waren veel bekende Vlamingen aanwezig, zoals zanger en presentator Willy Sommers, zanger Luc Steeno en zanger Sergio. Uit de televisie- en radiowereld waren onder anderen Jacques Vermeire, Luc Appermont en Rob Vanoudenhoven bij de dienst. Vanuit de politiek was onder anderen premier Bart De Wever aanwezig.