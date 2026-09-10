PARIJS (ANP) - De Iranoorlog stuwt de wereldwijde vraag naar steenkool. Dat signaleert het Internationaal Energieagentschap (IEA) in een nieuw rapport.

Door de Straat van Hormuz varen door de oorlog amper nog tankers met gas, waardoor gas veel duurder is geworden. Dit heeft veel landen aangezet om meer elektriciteit op te wekken met steenkool. Dit speelt onder meer in Europa, maar bijvoorbeeld ook in Japan, Zuid-Korea en China.

Hierdoor stijgt de wereldwijde vraag naar steenkool, die juist op het punt stond om op jaarbasis licht te dalen, dit jaar naar verwachting met 1,2 procent. Daarmee stevent het mondiale steenkoolverbruik volgens het IEA af op een record van 8,9 miljard ton.

Of de stijging volgend jaar doorzet, is nog niet te zeggen. Het beeld kan in 2027 weer omslaan, stelt het IEA. Veel hangt af van de gasleveringen door de Straat van Hormuz. Als die weer toenemen, kan de kolenvraag afnemen. Maar als de zeestraat geblokkeerd blijft, kan het gebruik van kolen juist verder stijgen.