Het Noorse koninklijke huis heeft de monogrammen van de verschillende leden nog niet aangepast, ondanks de dood van koning Harald. De nieuwe koning Haakon heeft op de website van de familie nog een monogram dat verwijst naar zijn status als kroonprins. Op het monogram staat nu een kleine letter 'h' met een kroontje erboven. Een monogram is een klein ontwerp waarin met initialen en tekens een vaak hooggeplaatst persoon wordt gesymboliseerd.

Datzelfde geldt voor het monogram van Mette-Marit, die nu koningin is. Ook zij heeft op haar monogram nog twee kleine letters 'm' met een 'regulier' kroontje. Ook de rangen van prins Sverre Magnus en de prinsessen Astrid en Märtha Louise zijn nog niet aangepast.

Het Noorse persbureau NTB heeft het paleis gevraagd naar de monogrammen die nog niet zijn aangepast, maar heeft hier nog geen reactie op gehad. De ervaring leert echter volgens NTB dat het soms even duurt voordat de monogrammen op de website worden aangepast.

De Norges Bank liet eerder al weten dat er nog geen plannen zijn om nieuwe munten te slaan met het monogram en de beeltenis van de nieuwe koning Haakon daarop.