JERUZALEM (ANP/BLOOMBERG) - De Israëlische economie is in het tweede kwartaal hersteld van een krimp in het eerste kwartaal vanwege de oorlog tegen Iran. Dat blijkt uit zondag gepubliceerde cijfers van het Israëlische Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het bruto binnenlands product (bbp) van Israël steeg met 15,4 procent. Het gaat om een toename op geannualiseerde basis, waarbij de stijging van het bbp in het kwartaal wordt doorgetrokken naar een heel jaar. Het cijfer is daarnaast gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. De toename is een stuk hoger dan economen gepeild door persbureau Bloomberg in doorsnee hadden verwacht.

Het krimpcijfer in het eerste kwartaal is inmiddels herzien naar 2,2 procent. Iran vuurde in maart als vergelding veel raketten en drones af op Israël. Strijders van Hezbollah namen het land vanuit Libanon onder vuur. Bedrijven in Israël sloten daarop tijdelijk hun deuren om veiligheidsredenen of kregen te maken met verstoringen.