GRONINGEN (ANP) - Het gedrag van diverse vogels veranderde tijdens de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) uitvoerde samen met tientallen vogelliefhebbers in Noord-Nederland. "Met name meesachtigen en duiven gingen zich verstoppen", zegt onderzoeksleider Theo Jurriens.

Voor het onderzoek werden op 42 plekken slimme kastjes geplaatst die automatisch vogelgezang vastleggen en de soorten detecteren en tellen. De resultaten die Jurriens nu deelt, vormen een eerste tussenstand, nog niet de eindversie van het onderzoek. "Daar hebben we meer tijd voor nodig. Maar de tussenstand geeft al een goed beeld", aldus Jurriens.

Bij mezen was tijdens de eclips een afname van registraties van 45 procent te zien in vergelijking met dezelfde periode in de dagen ervoor en erna. Bij duiven en tortels was de afname nog groter: 51 procent. Volgens Jurriens komen deze waarnemingen overeen met verschillende al bestaande literatuurbronnen die spreken van een verstilling van de natuur tijdens een eclips. "Wanneer het zonlicht tijdens een eclips afneemt, interpreteren dagvogels dit als het invallen van de schemering. Dit leidt tot een directe onderdrukking van foerageer- en zanggedrag en het opzoeken van beschutte rustplaatsen." Kraaien en hun soortgenoten reageren op die verduistering door juist "massaal" op te vliegen naar hun slaapplaatsen.

Bij één meetstation, in het Groningse Den Horn, werd een bosuil gesignaleerd. Dat is volgens de onderzoeker "passend bij het nachtgedrag van de uil". De uil werd de afgelopen maanden vooral na 21.00 uur actief. Omdat slechts één van de 42 stations de bosuil vastlegde, is nog wel nader onderzoek nodig om toeval uit te sluiten.