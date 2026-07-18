Italiaanse overheid krijgt Telecom Italia weer volledig in handen

ROME (ANP/BLOOMBERG) - Het bestuur van Telecom Italia, de belangrijkste telecomaanbieder van Italië, heeft unaniem ingestemd met het overnamebod van de Italiaanse postgroep Poste Italiane ter waarde van 10,8 miljard euro. Dat maakte het telecombedrijf zaterdag bekend.

De overname werd in maart al aangekondigd. Het staatsbedrijf Poste Italiane is de grootste logistieke dienstverlener van het land en bezit al ongeveer 20 procent van de aandelen van de telecomaanbieder.

Met de deal komt het beursgenoteerde Telecom Italia, na een grote reorganisatie, weer in handen van de overheid. Die reorganisatie omvatte onder meer de verkoop van het vaste netwerk en een forse vermindering van de schulden. Als de overname is afgerond, wordt Telecom Italia van de beurs gehaald.