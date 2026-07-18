LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Italiaanse overheid krijgt Telecom Italia weer volledig in handen

18 jul , 16:08Zakelijk
anp180726090 1
ANP
Voeg toe als voorkeursbron op Google
ROME (ANP/BLOOMBERG) - Het bestuur van Telecom Italia, de belangrijkste telecomaanbieder van Italië, heeft unaniem ingestemd met het overnamebod van de Italiaanse postgroep Poste Italiane ter waarde van 10,8 miljard euro. Dat maakte het telecombedrijf zaterdag bekend.
De overname werd in maart al aangekondigd. Het staatsbedrijf Poste Italiane is de grootste logistieke dienstverlener van het land en bezit al ongeveer 20 procent van de aandelen van de telecomaanbieder.
Met de deal komt het beursgenoteerde Telecom Italia, na een grote reorganisatie, weer in handen van de overheid. Die reorganisatie omvatte onder meer de verkoop van het vaste netwerk en een forse vermindering van de schulden. Als de overname is afgerond, wordt Telecom Italia van de beurs gehaald.
loading

Loading