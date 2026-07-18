Al honderden mensen delen online herinneringen aan Cees Geel

Al meer dan vierhonderd mensen hebben zaterdag online de herinneringen gedeeld die zij hebben aan de overleden acteur Cees Geel. De familie van Geel, die dinsdag overleed, opende zaterdagochtend het register en vroeg vrienden en fans anekdotes en gedachten te delen.

Op het register op de website Uitvaartdekker.nl stonden zaterdagmiddag om 16.00 uur al meer dan vierhonderd berichten. Onder de respondenten bevinden zich veel mensen die de afgelopen tien jaar hebben gefigureerd op de set van Flikken Rotterdam, de serie waarin Geel negen seizoenen speelde.

Ook hebben veel BN'ers een bericht achtergelaten, onder wie cabaretiers Hans Sibbel en Jack Spijkerman, actrice Angela Schijf, schrijver Simon de Waal, regisseur Martin Koolhoven, casting director Saida van der Reijd en theaterproducent Arjen Stuurman.

Geel werd 61 jaar. De acteur was bij het grote publiek bekend van zijn rol in de film Simon, waarvoor hij internationale prijzen won, en van de serie Flikken Rotterdam. Ook speelde Geel in veel toneelstukken en was hij jarenlang de stem van RTL 5. De familie liet eerder weten dat Geel in besloten kring begraven wordt.