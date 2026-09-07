GAYDON (ANP/BLOOMBERG/AFP) - Jaguar Land Rover gaat de komende twee jaar ongeveer 4000 banen schrappen. Dat bevestigt de topman van de grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk, nadat de Britse krant The Times hier dit weekend al over schreef. Jaguar Land Rover heeft last van Amerikaanse importheffingen en de gevolgen van een cyberaanval vorig jaar.

De 4000 banen die verdwijnen, komen neer op ongeveer 10 procent van het wereldwijde personeelsbestand van de fabrikant. Met de reductie wil Jaguar Land Rover, eigendom van het Indiase Tata Motors, 1,7 miljard pond besparen, omgerekend bijna 2 miljard euro. Afgelopen weekend liet het bedrijf al weten dat er een vrijwillige vertrekregeling komt, maar het zei toen nog niets over het aantal banen dat verdwijnt.

Jaguar Land Rover snijdt ook in het personeelsbestand vanwege toenemende kosten en concurrentie van Chinese autofabrikanten zoals BYD. Die brengen goedkopere voertuigen uit op de Europese markt.