Japanse economie groeit minder dan verwacht

TOKIO (ANP) - De Japanse economie is in het tweede kwartaal minder hard gegroeid dan verwacht. Het bruto binnenlands product nam met 0,3 procent toe tegenover de eerste drie maanden van het jaar, maakte de Japanse overheid maandag bekend. Economen hadden gerekend op een groei van 0,5 procent.

Op jaarbasis groeide de economie met 1,1 procent. In het eerste kwartaal was dat nog 1,9 procent. De groei werd vooral geremd door zwakke bedrijfsinvesteringen en consumentenbestedingen.

Japan ondervindt de economische gevolgen van de oorlog tegen Iran. Hogere olieprijzen maken de import duurder en drijven de kosten voor consumenten op. De zwakke yen versterkt dat effect, omdat veel importproducten, waaronder olie, in dollars worden afgerekend.

De tegenvallende cijfers kunnen gevolgen hebben voor het rentebeleid van de Japanse centrale bank. Voor de bekendmaking van de cijfers rekenden financiële markten sterk op een renteverhoging in september.