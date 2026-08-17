De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is op 36-jarige leeftijd overleden. Haar vertegenwoordiger heeft haar overlijden bevestigd aan ABC News. Over de doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt.

Panettiere werd als kind al actrice en speelde gedurende haar carrière in films en televisieseries. Ze werd vooral bekend als Claire Bennet in de populaire serie Heroes. Ook vertolkte ze jarenlang de rol van Juliette Barnes in de muzikale dramaserie Nashville. Daarnaast was ze te zien in de films Scream 4 en Scream VI.

Haar vertegenwoordiger noemt Panettiere in een verklaring "een ongelooflijk licht en een natuurkracht" die veel liefde en vreugde bracht aan de mensen om haar heen en aan miljoenen televisiekijkers.

Panettiere had een dochter, Kaya, met haar voormalige verloofde, de Oekraïense oud-bokser Volodymyr Klitsjko.