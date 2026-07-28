J&J schikt claims over kanker door babypoeder voor miljarden

NEW YORK (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Johnson & Johnson heeft een schikking van 5,5 miljard dollar getroffen om de rechtszaken te beëindigen die verband houden met claims dat de talkproducten van het bedrijf, waaronder babypoeder, eierstokkanker veroorzaken. De schikking zou een einde kunnen maken aan de juridische strijd die het farmaceutische bedrijf al jaren achtervolgt.

J&J heeft aangegeven dat de schikking betrekking heeft op ongeveer 76.000 claims. De farmaceut had eerder al de meeste zaken geschikt waarin werd beweerd dat het talkpoeder asbest bevatte en mesothelioom ('asbestkanker') veroorzaakte. De nieuwste schikking moet door 95 procent van de eisers in de rechtszaken over eierstokkanker door talkpoeder, die lopen bij staats- en federale rechtbanken in de Verenigde Staten, worden geaccepteerd voordat deze definitief wordt.

De farmaceut noemt de voorgestelde schikking een "efficiënte afsluiting" van de rechtszaken.