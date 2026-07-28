Juan Carlos zet na zeven jaar weer voet op Mallorca

Koning Juan Carlos van Spanje heeft na jaren afwezigheid Mallorca weer bezocht. Aanleiding was de verjaardag van een oude vriend van de vader van de huidige koning Felipe. Volgens La Vanguardia is de 88-jarige Juan Carlos ook gestopt op paleis Marivent, de zomerresidentie van de Spaanse koninklijke familie. Daar trof hij onder meer zijn vrouw koningin Sofía en dochters Elena en Cristina.

De gepensioneerde koning was in 2019 voor het laatst op Mallorca, toen hij het huwelijk van tennisser Rafael Nadal bijwoonde. Een jaar later vertrok Juan Carlos uit Spanje nadat hij in opspraak was geraakt om vermeende omkoping en corruptie. Vervolgens vestigde hij zich in de Verenigde Arabische Emiraten. Sindsdien komt de koning sporadisch terug in Spanje, maar wordt hij zelden meer in het openbaar gezien met zijn familie.

Volgens La Vanguardia heeft Juan Carlos zijn zoon Felipe niet ontmoet. Die was juist teruggekeerd naar Madrid om het door natuurbranden geteisterde gebied rond Madrid te bezoeken. Inmiddels is Felipe in Peru om de beëdiging van de nieuwe president Keiko Fujimori bij te wonen.

Mallorca was voorheen de favoriete vakantiebestemming van Juan Carlos. Hij verbleef veertig jaar lang elke zomer op het Spaanse eiland.