AMSTERDAM (ANP) - Kinderen vanaf 10 jaar oud kunnen vanaf dinsdag met hun smartphone betalen bij de jongerenbank van ABN AMRO. Die bank, BUUT, is naar eigen zeggen de eerste in Nederland die jongeren onder de 16 jaar betalingen laat doen via hun mobiel. Daarmee wil BUUT jongeren onder begeleiding van hun ouders leren bewuster met hun uitgaven om te gaan.

Bij ABN AMRO zelf en andere banken zoals ING kunnen jongeren pas betalen met hun telefoon als ze 16 jaar of ouder zijn. Vanaf die leeftijd kunnen de ouders of het kind zelf de functie aanzetten. Voor betalingen via Google Pay en Apple Pay moeten jongeren ook minstens 16 jaar oud zijn.

Via de betaalfunctie BUUT Pay kunnen tieners met hun smartphone betalingen doen. Ouders krijgen daarbij de regie, aldus de jongerenbank. Zij bepalen of de functie wordt geactiveerd en kunnen de instellingen aanpassen. Via de app van de bank hebben ze inzicht in de uitgaven van hun kind en kunnen ze limieten instellen.

Jongeren leren bewuster om te gaan met geld door onder begeleiding van hun ouders ervaring op te doen, zegt financieel opvoedexpert Annelou van Noort in het persbericht van BUUT. "Veel ouders maken zich zorgen dat mobiel betalen ervoor zorgt dat kinderen sneller geld uitgeven. Maar de echte uitdaging zit niet in de betaalmethode, maar in de verleidingen waar jongeren dagelijks mee te maken hebben."

Het betalen met smartphone werkt via potjes die jongeren in de app hebben voor bijvoorbeeld kleding of snacks. De jongere ontgrendelt de telefoon met pincode of gezichtsherkenning, houdt het toestel bij de betaalautomaat en kiest het bijbehorende potje. BUUT wil niet zeggen hoeveel klanten de jongerenbank heeft.