Blake Lively wil doorgaan met haar verzoek om een schadevergoeding van Justin Baldoni. Dat meldt de Britse krant Daily Mail op basis van een zitting die maandag plaatsvond in een rechtbank in New York.

Volgens de krant stelt Lively dat zij recht heeft op vergoeding van haar juridische kosten en op een schadevergoeding voor de reputatieschade die zij naar eigen zeggen heeft geleden door een eerder door Baldoni aangespannen smaadzaak. Hoeveel geld zij precies eist, is niet bekendgemaakt. De advocaten van Baldoni verzetten zich tegen het verzoek. Volgens hen is er geen bewijs dat Lively schade heeft geleden door de inmiddels afgewezen smaadzaak.

Vorige maand bereikten Lively en Baldoni een schikking in hun langdurige juridische conflict. Volgens Amerikaanse media werd daarbij geen geld uitgekeerd. Het verzoek van Lively staat volgens de Daily Mail los van die schikking en draait specifiek om de gevolgen van de afgewezen smaadzaak van Baldoni.

Een rechter moet nu beslissen hoe het verzoek van Lively verder wordt behandeld.