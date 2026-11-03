DEN HAAG (ANP) - Het kabinet trekt 150 miljoen euro extra uit om de stroomkosten voor industriebedrijven te verlagen. Dat melden minister Stientje van Veldhoven en staatssecretaris Jo-Annes de Bat (Klimaat en Groene Groei) aan de Tweede Kamer. Het bedrag komt bovenop het geld dat daarvoor in het coalitieakkoord al was gereserveerd.

Aan de extra energiesteun zijn wel voorwaarden verbonden. Om ervoor in aanmerking te komen moeten bedrijven bijvoorbeeld minstens de helft van het subsidiebedrag investeren in verduurzaming.

Uit een vergelijking blijkt dat Nederlandse bedrijven beduidend meer kwijt zijn aan elektriciteits- en netwerkkosten dan concurrenten in omringende landen. Dat komt mede door kortingen op de nettarieven die andere landen uitdelen aan grootverbruikers. In Nederland is dat op korte termijn evenwel geen optie, aldus de bewindslieden.