Van Duin, Slagter en Scherder winnen Plus Impact Awards

André van Duin, Jan Slagter en Erik Scherder zijn de winnaars van de eerste editie van de Plus Impact Awards. De prijzen zijn een initiatief van Plus Magazine en gaan naar mensen die laten zien dat je op elke leeftijd kan bijdragen aan de samenleving.

Van Duin won in de categorie Rolmodel voor zijn televisiewerk en de manier waarop hij met humor en zijn optimistische kijk verschillende generaties verbindt. "Heel bijzonder de eerste te zijn die deze prijs ooit heeft gekregen. Het is altijd geweldig waardering te krijgen", aldus Van Duin.

Slagter ging met een award naar huis in de categorie Imago-verbeteraar voor zijn inzet voor ouderen met Omroep MAX. "Ik vind het een eer, zoals ik het een eer vind dat ik de ouderen zo'n stem heb kunnen geven." Scherder won in de categorie Expert voor de manier waarop hij kennis over hersengezondheid, beweging en muziek toegankelijk maakt.

Het publiek kon kiezen uit vijftien genomineerden. In totaal werd ruim 20.000 keer gestemd. De winnaars ontvangen ieder een Award, 5000 euro en een cheque voor media-aandacht ter waarde van 20.000 euro voor een goed doel naar keuze.