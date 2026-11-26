DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer roept het Amerikaanse Congres op om het wetsvoorstel (Match Act), waardoor de export van chipmachinemaker ASML naar China flink wordt beperkt, "in deze vorm niet aan te nemen". De motie van Michiel Hoogeveen (JA21) kreeg donderdag steun van bijna alle aanwezige partijen bij het begrotingsdebat van minister Sjoerd Sjoerdsma (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, D66).

Alleen Raymond de Roon van de PVV heeft zijn handtekening niet onder de motie gezet. Kamerleden van D66, VVD, CDA, SGP, Volt, PRO, ChristenUnie en SP deden dat wel.

Volgens de motie delen Nederland en de VS de veiligheidszorgen over gevoelige chiptechnologie en voert Nederland een zeer streng exportbeleid. Het wetsvoorstel is "in zijn huidige vorm onacceptabel" en niet in het belang van beide landen. Naast de export van chiptechnologie verbiedt het voorstel ook het onderhoud van geleverde apparatuur.

Sjoerdsma haalde in het debat ook hard uit naar het voorstel. Het kabinet zal "alles op alles" zetten om te voorkomen dat het wordt aangenomen.