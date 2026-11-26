LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Miljoenen Britten krijgen de komende jaren te maken met hogere hypotheeklasten. Daardoor worden zij kwetsbaarder voor economische tegenvallers, waarschuwt de Bank of England. De Britse centrale bank heeft zelf de rente onlangs verhoogd om de inflatie te bestrijden.

Hoewel Britse huishoudens en bedrijven er volgens de centrale bank over het algemeen financieel goed voorstaan, wordt het voor sommige huishoudens steeds moeilijker om nieuwe financiële tegenvallers op te vangen. Dat komt door opeenvolgende renteverhogingen en stijgende kosten van levensonderhoud, schrijft het Britse Comité voor Financiële Stabiliteit.

Naar verwachting krijgen ongeveer 6,5 miljoen Britse hypotheekhouders voor eind 2029 te maken met hogere maandlasten. Voor zo'n 430.000 huishoudens stijgen de maandelijkse hypotheekbetalingen mogelijk met meer dan 500 pond (ongeveer 596 euro).

De Bank of England verhoogde het belangrijkste rentetarief deze maand met 0,25 procentpunt naar 4 procent. Het was de eerste renteverhoging in ruim drie jaar.