DEN HAAG (ANP) - De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft 711 berispt, omdat het onlinecasino sommige spelers verplichtte gestort geld in te zetten voordat zij het konden opnemen. Dit mag volgens de toezichthouder echter alleen in combinatie met een aangeboden bonus en onder strenge voorwaarden. Het onlinecasino heeft na gesprek met de Ksa maatregelen genomen.

Wanneer iemand gestort geld wil opnemen, moet dat tegoed direct worden terugbetaald, legt de Ksa uit. "Gokbedrijven mogen geen structurele voorwaarden stellen die een directe uitbetaling in de weg staan."

De waakhond ontving een signaal dat 711 zulke voorwaarden wel hanteerde bij mensen die geen reguliere bankrekening gebruikten. Volgens de Ksa zou 711 dat hebben gedaan om witwassen te voorkomen. Uitbetalingen mogen vanwege witwasonderzoek worden vertraagd, aldus de toezichthouder. Maar dat moet zo kort mogelijk duren en mag de betaling niet structureel opschorten. Een aanbieder mag spelers ook niet verplichten het gestorte geld eerst minimaal één keer in te zetten.