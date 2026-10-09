Het optreden van Roxeanne Hazes op het Gouden Televizier-Ring Gala heeft de zangeres een stortvloed van complimenten opgeleverd. Op Instagram schrijft ze dat haar "DM is ontploft".

"Bedankt voor alle berichtjes, gisteren", reageert Hazes, die de muzikale omlijsting van het jaarlijkse in memoriam-blok mocht verzorgen. "Dank dank dank! Ik heb dit met zoveel liefde proberen neer te zetten samen met het fantastische team die hier zoveel werk in heeft gestopt."

Hazes zong vanuit het Rijksmuseum een Nederlandstalige versie van Frank Sinatra's My Way, geschreven door Jan Rot. Ondertussen verschenen de gezichten van bekende Nederlanders die het afgelopen jaar zijn overleden. Onder anderen Sonja Barend, Joost Prinsen, Peter Faber, Jerney Kaagman en Paulien Cornelisse kwamen voorbij.