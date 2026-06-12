DEN HAAG (ANP) - De Kansspelautoriteit (Ksa) spreekt TOTO Online aan op het gebruik van rolmodellen om mensen aan te zetten tot gokken. Online kansspelaanbieders mogen geen gebruikmaken van BN'ers, influencers of in dit geval (oud-)profvoetballers. Deze regels zijn bedoeld om kwetsbare doelgroepen, zoals jongeren en risico- en probleemspelers, te beschermen tegen de aantrekkingskracht van kansspelreclame.

Via sociale mediakanalen van verschillende voetbalclubs werd gepromoot dat gokkers een door spelers gesigneerd clubshirt konden winnen als zij een weddenschap voor 5 euro afsloten. Volgens de Ksa maakt juist de betrokkenheid van spelers deze actie aantrekkelijk voor supporters.

"Rond grote sportevenementen zoals het WK neemt de verleiding om te gaan gokken op sportwedstrijden toe", zo stelt de Ksa. "Juist in die periode wordt er meer geld ingezet door met name jongvolwassenen die gevaren onderschatten."