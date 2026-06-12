DEN HAAG (ANP) - Strenge maatregelen tegen het coronavirus bleven lang nodig omdat mensen zich naarmate de crisis vorderde minder goed gingen houden aan de basisregels, zoals afstand houden en regelmatig handen wassen. Dat heeft Dick Schoof, die toen topambtenaar was op het ministerie van Justitie en Veiligheid, gezegd tegen de parlementaire enquêtecommissie corona.

"We waren een deel van ons contact met de samenleving kwijtgeraakt", zo schetste Schoof de situatie tijdens de derde golf van de uitbraak in het voorjaar van 2021. Vele mensen waren "klaar" met de beperkingen en hielden zich slechter aan regels en adviezen. Dat beperkte de ruimte om het virus te bestrijden met maatregelen die de samenleving en economie zouden ontzien.

In die fase werd samen met gedragsdeskundigen gezocht naar manieren om iets van de collectieve discipline uit de beginfase van de pandemie terug te halen, zei Schoof. "Want dat zou enorm helpen, niet alleen in de bestrijding, maar ook bij het bij elkaar houden van de samenleving."