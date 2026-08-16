AMSTERDAM (ANP) - Rechtenstudenten van de Vrije Universiteit Amsterdam dienen een klacht in tegen het Duitse energieconcern RWE bij de Reclame Code Commissie. Zij stellen dat het bedrijf misleidende reclame maakt door biomassa te presenteren als een klimaatneutrale energiebron.

RWE heeft een aantal grote elektriciteitscentrales in Nederland, onder meer een biomassacentrale in Geertruidenberg en een gedeelde kolen- en biomassacentrale in de Eemshaven. De studenten deden onderzoek naar de communicatie van het concern voor een zogenoemde clinic op hun universiteit. Daarbij werkten ze samen met de organisatie Advocates for the Future, die eerder klachten over andere bedrijven bij de Reclame Code Commissie indiende.

"Toen we ons voor het eerst verdiepten in biomassa, werden we verrast door de stelligheid waarmee RWE biomassa als klimaatneutraal presenteert", zegt rechtenstudent Hanna Rotman. Volgens haar ontbreekt nuance volledig in de communicatie van RWE. "Door biomassa als klimaatneutraal te presenteren, wordt de indruk gewekt dat er geen uitstoot plaatsvindt, terwijl er toch echt grote hoeveelheden CO2 vrijkomen op het moment van verbranding."

Kritiek

Biomassa is materiaal van dierlijke of plantaardige afkomst dat wordt gebruikt als grondstof of om energie op te wekken. Denk hierbij aan snoeiafval, houtpellets en dierlijke mest. Het wordt gezien als hernieuwbaar, omdat de materialen opnieuw kunnen aangroeien. Er is al langer kritiek op de verbranding hiervan door de hoeveelheid CO2 die dan vrijkomt. Het aanplanten van nieuwe bomen om al die CO2 weer op te nemen kan tientallen tot zelfs honderden jaren duren.

De studenten hopen dat de Reclame Code Commissie hun gelijk geeft en zegt dat wat RWE doet niet door de beugel kan. Uitspraken van de commissie zijn niet bindend. Toch geven bedrijven vaak wel gehoor aan haar conclusies, bijvoorbeeld om negatieve publiciteit te voorkomen. Volgens de studenten stelde de commissie in eerdere uitspraken al dat bedrijven duurzaamheidsclaims goed moeten kunnen onderbouwen.

RWE heeft nog niet meteen een inhoudelijke reactie. "Wij hebben via media vernomen dat er een klacht zou zijn ingediend bij de Reclame Code Commissie. Op dit moment hebben wij hiervan nog geen formele kennisgeving ontvangen en beschikken wij niet over de betreffende stukken. Indien en zodra wij door de Reclame Code Commissie worden benaderd, zullen wij uiteraard rechtstreeks binnen de daarvoor geldende procedure reageren", stelt een woordvoerster van het bedrijf.