Mario Lopez vindt het "heel speciaal" dat zijn 12-jarige zoon Dominic in zijn voetsporen treedt als acteur. De 52-jarige acteur, bekend van de serie Saved by the Bell, begon zelf als kind met acteren en herkent veel van zichzelf in zijn zoon, vertelt hij aan People.

"Ik was zelf ooit een kindacteur en nu zie ik mijn zoon min of meer dezelfde reis maken", zegt Lopez. "Dat maakt het heel bijzonder." De acteur kreeg op 10-jarige leeftijd zijn eerste rol.

Vader en zoon zijn binnenkort samen te zien in de kerstfilm Christmas at the Starlight, waarin ook Tony Danza een rol speelt. "Dominic heeft het echt heel erg goed gedaan. Ik ben heel trots op hem", aldus Lopez.