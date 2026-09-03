DEN HAAG (ANP) - Inkomsten als gevolg van wanbetaling, bijvoorbeeld uit incassokosten, zijn geen onderdeel van het verdienmodel van achterafbetalingsdienst Klarna. De geschillencommissie van financieel klachteninstituut Kifid is voor het eerst tot die conclusie gekomen na een uitgebreid betoog van Klarna.

Eerdere zaken over achteraf betalen van Klarna had het bedrijf verloren. Daardoor hoefden consumenten rekeningen aan Klarna opeens niet meer te betalen.

Anders dan in de eerdere klachtprocedures heeft Klarna zijn standpunt dit keer onderbouwd met onder meer een onderzoeksrapport van een accountant. Klarna wist hard te maken dat zijn verdienmodel juist is gebaseerd op servicevergoedingen die verkopers betalen voor het aanbieden van Klarna als betaaloplossing.

In de zaak ging het om een consument die voor bijna 9000 euro aankopen via Buy Now, Pay Later deed voordat Klarna de kredietverstrekking blokkeerde. De consument beklaagde zich bij Kifid dat Klarna eerder had moeten ingrijpen om onverantwoord lenen te voorkomen.