DEN HAAG (ANP) - Ook Kim Putters is erg kritisch op de bezuinigingen op pandemische paraatheid, zei hij tegen de parlementaire enquêtecommissie corona. Meerdere mensen die werden verhoord, zowel experts als politici, gingen de oud-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau voor in zijn kritiek.

Putters had het vooral over de kennisinfrastructuur die is opgebouwd, waar andere mensen ook oog hadden voor epidemiologische paraatheid. Hij zei dat tijdens en na de coronacrisis duidelijk is geworden hoe belangrijk het is dat verschillende soorten informatie beschikbaar zijn voor het kabinet.

Na de pandemie werd het Maatschappelijk Impact Team ingesteld om bij volgende pandemieën ook andere effecten van de crisis en de maatregelen een plek te geven bij besluitvorming. "Het is niet verstandig als dit soort dingen wegbezuinigd worden. Pandemische paraatheid krijg je niet op de dag van de crisis helemaal op orde."

Het vorige kabinet bezuinigde de volledige 300 miljoen euro weg. Het huidige kabinet trok er weer 177 miljoen euro voor uit.