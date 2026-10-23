KLM schrapt vrijdag en zaterdag klein aantal vluchten om wind

SCHIPHOL (ANP) - Luchtvaartmaatschappij KLM heeft vrijdag twintig vluchten geannuleerd vanwege de harde wind in Nederland. Zaterdag komen er daar nog 22 bij, laat een woordvoerster weten.

Schiphol zegt vooralsnog weinig last te hebben van de weersomstandigheden. Andere maatschappijen hoefden om deze reden geen vluchten te annuleren, aldus een woordvoerder. Op een doorsnee dag in deze tijd van het jaar verwerkt Schiphol meer dan duizend vluchten.

Op de luchthavens van Eindhoven en Rotterdam-Den Haag zijn vrijdag geen vluchten geannuleerd.