Ronnie Flex & ADF Samski houden koppositie singleslijst vast

Ronnie Flex en ADF Samski staan deze week opnieuw op de eerste plaats in de Singles Top 100 van samensteller GfK. Hun samenwerking Schijn Je Licht Op Mij is daarmee voor de tweede week op rij het populairste liedje van Nederland. Ronnie Flex kondigde eerder deze week aan dat hij op 12 juni volgend jaar zijn grootste soloshow ooit gaat geven in de Ziggo Dome.

Het tweetal wordt wel op de hielen gezeten door Jamie Miller, die met zijn single Babydoll van de 9e naar de 2e positie in de lijst is gestegen. De singer-songwriter uit Wales heeft niet alleen in Nederland een hit te pakken; Babydoll doet het ook goed in het Verenigd Koninkrijk. Hij maakt volgens Britse media grote kans om er deze week ook zijn eerste Britse nummer-1-hit mee te scoren.

Het nieuwe nummer van Tate McRae komt deze week binnen op de vijfde plaats. Housewife is de eerste single van het aankomende nieuwe album van de Canadese. De single is de opvolger van haar hit Nobody's Girl uit 2025. Wanneer het vierde studioalbum van McRae verschijnt, is nog niet bekendgemaakt.

Rutger van Barneveld

Expectations van Olivia Rodrigo heeft de top 10 nog niet gehaald en is deze week nieuw binnen op plek 12. De zangeres lanceerde vorige week een remix van de track, waarop ook zangeres Chappell Roan te horen is. De song komt van het derde studioalbum van Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love.

Voor Rutger van Barneveld zijn de Zwoele Zomernachten nu echt een beetje aan het wegebben, want zijn zomerhit is na zeventien weken toch echt uit de top 10 gevallen. De single van de Nederlander is na de 10e plek van vorige week nu terug te vinden op plek 13.

Single Top 100 week 43

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, titel, o.b.v. Single Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (1) Ronnie Flex & ADF Samski - Schijn Je Licht Op Mij

2. (9) Jamie Miller - Babydoll

3. (2) Qlas, Antoon & Boef - 100 Tranen

4. (4) Suzan & Freek - Pijnstiller

5. (-) Tate McRae - Housewife

6. (6) DJ Goja - Mi Chico

7. (7) SIENNA SPIRO - Great Expectation

8. (23) Mula en IliassOpDeBeat - Meten & Wegen

9. (5) Issah - BADDIES IN BELGICA

10. (15) Yade Lauren - GGZ