AMSTELVEEN (ANP) - Vluchten van KLM vanuit de Verenigde Staten ondervinden mogelijk hinder van de aankondiging van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA dat alle vliegtuigen in de VS tot nader order aan de grond moeten blijven. Volgens een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij staan er in de Nederlandse nacht elf vluchten van KLM met bestemming Amsterdam gepland vanuit de VS. "De eventuele impact op deze vluchten is afhankelijk van de verdere duur van de verstoring", laat een woordvoerder weten.

"Op basis van de informatie die wij momenteel hebben, lijken de gevolgen zich vooralsnog vooral te beperken tot vertrekkende vluchten", stelt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij.

De FAA houdt voorlopig alle vliegtuigen aan de grond "vanwege buitengewone omstandigheden en veiligheidsredenen". De oorzaak is volgens de Amerikaanse transportminister Sean Duffy een communicatieprobleem dat gevolgen heeft voor de luchtverkeersleiding in de VS.