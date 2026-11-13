BELGRADO (ANP) - Duitsland heeft gewonnen van Servië en blijft daarmee kans maken op een plek in de kwartfinales van de Nations League. In de stromende regen en in een vrijwel leeg stadion in Belgrado won het elftal van bondscoach Jürgen Klopp met 3-1 van de Serviërs.

Duitsland heeft nu net als Griekenland 8 punten, maar de Grieken staan op basis van het onderlinge resultaat tweede. Nederland staat eerste in groep 2 van de A-divisie met 11 punten, en is dankzij de 7-0-overwinning op Griekenland zo goed als zeker van een plek bij de laatste acht. Duitsland speelt maandag in Berlijn tegen Oranje, Griekenland speelt dan thuis tegen Servië.

Het eerste doelpunt viel in Belgrado binnen drie minuten. Een Duitse hoekschop werd verlengd door Kai Havertz en in het eigen doel gelopen door de Servische verdediger Srđan Babić. Havertz stond ook aan de basis van de 0-2. Zijn schot werd half weggewerkt door Vanja Milinković-Savić, waarna Florian Wirtz de bal met een lob over de Servische doelman kon binnenwerken.

Debutant Brajan Gruda wist de voorsprong van Duitsland kort na rust te vergroten. Na een dribbel vanaf de eigen helft rondde de speler van RB Leipzig zelf af. Servië kwam dichterbij door een doelpunt van Babić, die daarmee zijn eigen doelpunt enigszins compenseerde. Een vierde Duitse treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Nadat Servië in de 74e minuut met tien man kwam te staan vanwege een rode kaart voor invaller Vanja Dragojević kwam de Duitse overwinning niet meer in gevaar. In de absolute slotfase kreeg ook invaller Andrija Živković rood.