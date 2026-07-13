SCHIPHOL (ANP) - KLM onderzoekt alternatieve routes voor twee geplande vluchten van India naar Amsterdam. De toestellen vliegen normaal gesproken door het Saudische luchtruim, maar de maatschappij bekijkt andere opties om de veiligheid te waarborgen.

De Houthi's in Jemen waarschuwden maandag luchtvaartmaatschappijen om voorlopig niet door het Saudische luchtruim te vliegen. De beweging heeft een aanval op een luchthaven in Saudi-Arabië uitgevoerd als vergeldingsaanval. De Houthi's, die een deel van Jemen onder controle hebben, zeggen dat ze ballistische raketten en drones hebben ingezet bij hun aanval op Abha International Airport.

"KLM volgt de ontwikkelingen in de regio nauwlettend. De veiligheid van onze passagiers en bemanning heeft altijd de hoogste prioriteit. Op dit moment bekijken we de mogelijke impact op ons netwerk", zegt een woordvoerster van KLM. Ze kan nog niet aangeven wat de gevolgen zijn voor vluchten die voor komende week op de planning staan.