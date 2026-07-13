René van der Gijp raadt Estavana Polman af om in een programma als Vandaag Inside te gaan zitten. Dat zei hij maandag bij aanvang van de SBS6-talkshow. Polman was vorige week voor het eerst te gast en zal de komende maanden eens per maand aanschuiven in het programma met Van der Gijp, Johan Derksen en Wilfred Genee.

"De lat ligt te hoog voor Estavana. De lat hier ligt te hoog. Als ik haar was, zou ik mijn vingers er niet aan branden om hier te gaan zitten. Echt niet", zei Van der Gijp. Hij denkt dat haar interesse niet bij de onderwerpen ligt die in het programma aan bod komen. "Ligt je interesse bij Oekraïne, bij stikstof, bij boeren die uitgekocht worden? Als dat totaal niet zo is, dan moet je je vingers daar niet aan branden."

Derksen is het met Van der Gijp eens, zei hij. Hij zei ook dat hij tegen Polman zelf al heeft gezegd dat ze wel een mening moet hebben om in het programma mee te kunnen draaien. Presentator Genee vroeg zich af of ze Polman dan maar moeten afbellen. Dat hoefde dan ook weer niet van Derksen. "Nee, we moeten haar een kans geven", zei hij. Van der Gijp hield het bij zijn eerdere standpunt: "Als ze slim is, doet ze het niet", zei hij.