Koers om minder te bezorgen voor Amazon pakt goed uit voor UPS

ATLANTA (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse pakketbezorger UPS heeft zijn omzetverwachting voor het hele jaar verhoogd. Dit wijst erop dat de keuze om minder in te zetten op het bezorgen van Amazon-pakketjes, goed uitpakt voor de koeriersdienst.

UPS rekent na een sterk tweede kwartaal op 91,2 miljard dollar omzet in 2026. Eerder ging de onderneming nog uit van 89,7 miljard dollar. Ook de verwachting voor de winst, uitgezonderd bijvoorbeeld belastingen, heeft het bedrijf naar boven bijgesteld.

Amazon was lang de grootste klant van UPS, maar diens opdrachten droegen nauwelijks bij aan de winst. Daarom is de hoeveelheid werk voor Amazon beperkter gemaakt en richt UPS zich meer op lucratievere pakketten. Volgens topvrouw Carol Tomé heeft dit voor een omslag gezorgd.

UPS dankt zijn betere resultaten ook aan een grote reorganisatie. De onderneming heeft dit jaar en vorig jaar tienduizenden banen geschrapt, vooral onder chauffeurs en pakketverwerkers. Niettemin werken er nog altijd honderdduizenden mensen voor het wereldwijd actieve bedrijf.