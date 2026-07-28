Madonna deelt mysterieuze boodschap in het Nederlands

Madonna heeft dinsdag een opvallende boodschap gedeeld op sociale media. De Amerikaanse zangeres plaatste een afbeelding met de Nederlandse tekst: "Ik heb its waar ik over wil praten", inclusief spelfout.

Waar de boodschap op slaat, is niet duidelijk. Madonna gaf verder geen toelichting. De tekst "I've got something I wanna talk about" komt uit een van Madonna's recentste singles Bring Your Love met Sabrina Carpenter.

De zangeres gebruikt sociale media vaker om nieuwe projecten of optredens aan te kondigen. Op sociale media wordt gesuggereerd dat Madonna mogelijk naar World Pride in Amsterdam zou komen, maar Madonna staat vooralsnog niet op het programma.

Een woordvoerder van World Pride wil een optreden bevestigen noch ontkennen.