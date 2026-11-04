TOKIO (ANP) - Op de Aziatische beurzen stonden de AI-gerelateerde aandelen onder druk na de verkiezingszege van de Democraten in de Verenigde Staten. De Democraten stevenen af op een forse overwinning in de Amerikaanse midterms en lijken zowel een meerderheid in de Senaat als het Huis van Afgevaardigden te krijgen. Een meerderheid van de Democraten in beide huizen zou kunnen leiden tot strenger toezicht op AI, maatregelen tegen datacenters en meer regulering van het bedrijfsleven.

In Tokio noteerde de Nikkei kort voor sluiting van de markt 1,4 procent. Vooral de Japanse chipbedrijven, die halfgeleiders leveren voor AI-datacenters, gingen omlaag. Advantest, Tokyo Electron en techinvesteerder SoftBank zakten rond de 4 procent. In Seoul verloor de Zuid-Koreaanse chipfabrikant Samsung ruim 1 procent.

De koersdalingen in de AI-sector trokken echter snel koopjesjagers aan. De Kospi in Seoul werkte daardoor een verlies van 4 procent weg en klom 0,2 procent. Het Zuid-Koreaanse chipconcern SK Hynix won 2 procent, na een eerder verlies van 5 procent.